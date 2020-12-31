روحي وأولادي فداك.. تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد ميلاده

احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة له مع ملك السعودية، معلقًا عليها "‏اليوم ذكرى ميلاد مولاي رعاه الله وحفظه ... أنت لي القائد والاب ... روحي واولادي فداك ... رعاك الله سيدي".

يذكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لـ تركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم ".