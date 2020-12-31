فيديو .. الأزهرى : تهنئة المسيحيين بعيدهم من تمام الإنسانية والذوق الرفيع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى، خلال لقاء له مع برنامج "مساء دى إم سى"، عبر فضائية "دى إم سى": "عندما ندخل على محركات البحث سنجد الأراء السائدة للعقيدة السلفية المتشددة التى تحرم كل شىء وهو منتشر بكثرة.

وتابع : "نفرح جميعا بميلاد سيدنا عيسى، ومجرد الخوض فى النقاش حول جواز الاحتفال والتهنئة تحريم الاحتفال وتهنئة غير المسلمين لا يليق، التهنئة من تمام الإنسانية ومقتضى الذوق الرفيع، مردفا: "أتوجه لكل شقيق مسيحى بالتهنئة بعيد ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم".