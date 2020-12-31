طقس آخر أيام 2020.. شبورة مستمرة تصل إلى حد الضباب وبرودة ليلا.. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة. .طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة .. دافئا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وأشارت إلى أن حالة الطقس ليلا تكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد . الشبورة الكثيفة ولفتت إلى استمرار وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما البحرالأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 11 الاسكندرية 20 13 وادى النطرون 21 12 طنطا 21 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 21 12 بلطيم 21 13 مطروح 19 10 السلوم 19 09

سيوة 19 06 بورسعيد 21 14 دمياط 21 13 الزقازيق 21 11 المنصورة 21 11 الاسماعيلية 23 12 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 20 11 رأس سدر 22 11 نخل 20 02 نويبع 24 17 طابا 22 14 كاترين 17 03 الطور 23 12 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 26 15 مرسى علم 25 15 الفيوم 21 08 بنى سويف 21 08 المنيا 22 08 أسيوط 22 08 سوهاج 23 09 قنا 24 10 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 ادفو 25 11 أبوسمبل 26 12 الوادى الجديد 25 07 حلايب 24 18 شلاتين 26 16

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