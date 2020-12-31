الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس، نهارًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 21 14

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 17 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 16

أبو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18