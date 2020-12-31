حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1-1-2021

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-1-2021
مهنياً: مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدماً نحو تطوير أدائك في العمل.
عاطفياً: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.
صحياً: استرح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-1-2021
مهنياً: إحذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.
عاطفياً: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.
صحياً: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظراً إلى تعلقك به.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-1-2021
مهنياً: يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم مادياً مع شريك ما شخصي أو مهني.
عاطفياً: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضاً، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.
صحياً: لا بأس من النهوض باكراً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-1-2021
مهنياً: يحذّر هذا اليوم من بعض الإشكالات على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق.
عاطفياً: لا تقرّر ارتباطاً هذا اليوم، وكُن منتبهاً إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.
صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه إلى صحتك.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 1-1-2021
مهنياً: لا تترك العصبية تؤثر في أعمالك، تحلَّ بالهدوء وسعة الصدر والحكمة.
عاطفياً: تشعر برغبة في التقرّب من الحبيب وتعزيز علاقتك به بعدما تيقّنت من حبه لك.
صحياً: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-1-2021
مهنياً: راقب جيّداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً في الآونة الأخيرة.
عاطفياً: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟
صحياً: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً، انتبه لصحتك.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-1-2021
مهنياً: تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.
عاطفياً: لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئاً فشيئاً، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك.
صحياً: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلاً، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-1-2021
مهنياً: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً وانسجاماً مع الآخرين.
عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.
صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 1-1-2021
مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.
عاطفياً: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة أمامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 1-1-2021
مهنياً: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!
عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-1-2021
مهنياً: بعض الأمور المستجدة تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء.
عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.
صحياً: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-1-2021
مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وبعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.
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