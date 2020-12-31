غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى والكريمات لوجود شبورة مائية

جدة - نرمين السيد - وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

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