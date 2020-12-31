جامعة حلوان تكرم فاطمة الرزاز لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام الدكتورة فاطمة الرزاز لعضوية المحكمة الدستورية العليا مقدما لها خالص الأمنيات بالسداد والتوفيق فى أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أهداها درع الجامعة تقديرًا لها ولجهودها خلال فترة عملها بالجامعة.
وجدير بالذكر أن الدكتورة فاطمة الرزاز كانت أستاذا ورئيسا لقسم التشريعات الاجتماعية، وهى أول امرأة تشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، كما شغلت سيادتها العديد من المناصب من أبرزها مستشار قانونى لعلاقات العمل باتحاد الصناعات المصرية، وخبيرة لمنظمة العمل الدولية.
وتعد الدكتورة فاطمة الرزاز ثانى امرأة تُعين بالمحكمة الدستورية بعد المستشارة تهانى الجبالى، التى شغلت المنصب عام 2003م حتى عام 2012، وتعد بذلك هى المرة الأولى التى يتم فيها اختيار سيدة لعضوية المحكمة منذ عام 2012م، ولتصبح القاضية الوحيدة على المنصة من بين 15 قاضيًا.
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