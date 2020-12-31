تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مباريات اليوم لمعرفة موعد مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر، حيث يقام العديد من المباريات في بطولتي الدوري السعودي والإسباني.

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي أمام منافسه الباطن ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي ، بينما تقام قمة قوية بين فريقي الهلال ضد منافسه الشباب في ختام مباريات اليوم من المسابقة.

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ويواجه أتليتك بلباو الإسباني ضد نظيره ريال سوسيداد ضمن ختام مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويلتقي أوساسونا أمام منافسه ديبورتيفو ألافيس. ويواجه أتليتك بلباو الإسباني ضد نظيره ريال سوسيداد ضمن ختام مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويلتقي أوساسونا أمام منافسه ديبورتيفو ألافيس. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تُقام مباراة الاتحاد والباطن، في تمام 02:10 ظهرًا، بتوقيت القاهرة، و03:10 عصرًا بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD. تُقام مباراة النصر والفيصلي، في تمام 04:55 عصرًا، بتوقيت القاهرة، 05:55 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD. تُقام مباراة الهلال أمام الشباب، في تمام 06:50 عصرًا، بتوقيت القاهرة، 05:55 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD. اقرأ ايضا: هل يرحل مصطفى محمد عن الزمالك؟ سانت إيتان يكشف الحقيقة