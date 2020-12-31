يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مباريات اليوم لمعرفة موعد مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر، حيث يقام العديد من المباريات في بطولتي الدوري السعودي والإسباني.
وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي أمام منافسه الباطن ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي ، بينما تقام قمة قوية بين فريقي الهلال ضد منافسه الشباب في ختام مباريات اليوم من المسابقة.
اقرأ ايضا: نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
ويواجه أتليتك بلباو الإسباني ضد نظيره ريال سوسيداد ضمن ختام مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويلتقي أوساسونا أمام منافسه ديبورتيفو ألافيس.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
تُقام مباراة الاتحاد والباطن، في تمام 02:10 ظهرًا، بتوقيت القاهرة، و03:10 عصرًا بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD.
تُقام مباراة النصر والفيصلي، في تمام 04:55 عصرًا، بتوقيت القاهرة، 05:55 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.
تُقام مباراة الهلال أمام الشباب، في تمام 06:50 عصرًا، بتوقيت القاهرة، 05:55 مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.
اقرأ ايضا: هل يرحل مصطفى محمد عن الزمالك؟ سانت إيتان يكشف الحقيقة
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
أتليتك بلباو أمام ريال سوسيداد وتنطلق المباراة في تمام 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 04:00 عصرًا بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports HD 3.
أوساسونا أمام ديبورتيفو ألافيس وتنطلق المباراة في تمام 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:15 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports HD 3.
ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية، ولكن الروخيبلانكوس يملك مباراتين مؤجلتين، وذلك عقب فوزه اليوم على حساب ضيفه خيتافي، وتعادل الميرنجي مع مضيفه إلتشي.
ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 16
1 – أتلتيكو مدريد – 35 نقطة
2 – ريال مدريد – 33 نقطة
3 – ريال سوسيداد – 26 نقطة
4 – إشبيلية – 26 نقطة
5 – فياريال – 26 نقطة
6 – برشلونة – 25 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.