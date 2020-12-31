أجبروه على الامتحان بجوار الحمام.. التحقيق فى واقعة الطالب المصاب بكورونا

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ووفقا لمدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تزور لجنة التحقيق المدرسة، اليوم الخميس، لسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
كان ولى أمر اتهم إدارة المدرسة المشار إليها بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوى على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، وذلك رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وقال الأب، فى منشور بموقع "فيس بوك"، إنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره للامتحان، حتى لو كان مصابا بكورونا وإلا سوف يعتبر راسبا - بحسب قوله.
وأضاف ولى الأمر، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بقيامهم بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة فى الفناء بجوار دورات المياه"، قائلا: "جميع المعلمين فى المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابنى خوفاً على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه فى الفناء ونشروا صوره على فيس بوك".
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