صور.. العربية للتصنيع تتعاون مع جامعة الدلتا للعلوم فى تدريب الدارسين

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار إستراتيجية العمل بالعربية للتصنيع، لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وأوضح التراس، أنه تم الإتفاق على تلبية إحتياجات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى العديد من المجالات ومنها التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والأثاث الإدارى والتعليمى والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكى والأجهزة والدراجات الرياضية والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.
كما أشار التراس أن مجالات التعاون تتضمن ايضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفى فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالجامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.
وفى هذا السياق، ذكر التراس أن العربية للتصنيع قامت بتعزيز التحول الرقمى بجامعات بنها وأسيوط وقناة السويس والسادات، مشيرا إلى المشاركة فى تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بالمدن الجديدة ومنها الملك سلمان والعلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأعرب الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.
كما أكد المشد أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع فى مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمى، وفقا لأحدث النظم الحديثة، خصوصا مع الهيئة بالجودة والدقة والإلتزام فى مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. العربية للتصنيع تتعاون مع جامعة الدلتا للعلوم فى تدريب الدارسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.