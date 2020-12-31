وزيرة الصحة: السيسى أكبر داعم لترسيخ نظام صحى يخدم المصريين دون تمييز

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفقا لبيان صحفى، إن عمليات الفحص الطبى الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وتشمل فحوصات "الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة"، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضى العائلى من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أى أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبى العائلى لأفراد الأسرة والذى يتم من خلاله حصولهم على جميع الخدمات والرعاية الصحية التى تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ترتكز على تأسيس نظام صحى قوى بأحدث المعايير العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم لترسيخ نظام صحى بمعايير عالمية فى مصر، وذلك بداية من التخطيط الصحى للمنظومة المبنى على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة.

وتابعت: نسعى لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للعنصر البشرى والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز الخبرات بمختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

واستكملت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تعد التوعية أحد الركائز المهمة فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أننا نستهدف تفعيل سبل التواصل المجتمعى مع المواطنين، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية وإتاحة اختيار مقدمى الخدمة الصحية بما يضمن تحقيق رضاء المنتفع عن الخدمة.

وأضافت: يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير لـ 112 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 11 مستشفى مقرر إدراجها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى أسوان وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك بتكلفة 12.3 مليار جنيه مصرى، تشمل 9.2 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت، 2.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر.

وأشارت إلى أنه منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى بلغ إجمالى عدد المسجلين من المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بأسوان 753,229 ألف مواطن حتى الآن، وفتح ما يقرب من 182 ألف ملف عائلى، وذلك بما يعادل نسبة التسجيل 48,7% من إجمالى سكان المحافظة، مؤكدة أنه جارى العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة بالمنشآت الصحية سالفة الذكر وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى أسوان، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل وفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية على أجندة عمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى التنمية الشاملة المستدامة، ومشيرة إلى أن المشروع من أكبر المشروعات للإصلاح الصحى فى مصر والذى يتم بتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات المعنية بالنهوض للمنظومة الصحية فى مصر، وموجهة الشكر أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديمه أوجه الدعم لإنجاز المشروع وتحقيق حلم 100 مليون مصرى فى بناء منظومة صحية قوية تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

فيما كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن الموقف التنفيذى للمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بأسوان، والبالغ عددها 112 مركز ووحدة صحية، حيث أشار إلى أن نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجارى تطويرها بلغت 85%، فيما بلغت نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجارى إنشاؤها جديدًا بالمحافظة 60%.

وأوضح أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال الإنشاءات والتطويرات ب 29 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن المنظومة الجديدة بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة أسوان، وهم "السيل الجديد، منشية الخزان، خور عواضة الجديدة، كيما، المحمودية، جزيرة أسوان، الخزان غرب، الجزيرة، عزبة العرب، العدوة، البيارة، نجع ونس، المنصورية بحرى، الدر وتنقالة، الكرامة، المالكى، توشكى غرب، الكلح غرب، الرقيقيين، الوقاداب، المريناب، السباعية، العوضلاب، البصيلية قبلي، الشرفا، الشيخ علي، العطواني، الدقاديق، المحاميد".

وأضاف أن إجمالى المراكز والوحدات الصحية الذين تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال المطلوبة بها 80% بلغت 17 مركز ووحدة صحية، وهم "الصداقة الجديدة، الشلال، العلاقى بمركز أسوان، هيسا، جزيرة سهيل، الكوبانية، منيحة، الخور قبلى، طب الحضرى، القفطية، عنيبة، قورتة تالت، العلاقى بنصر النوبة، الطوناب، وادى عبادى".

وتابع: فيما يوجد 24 مركز ووحدة صحية تخطت نسبة تنفيذ وإنجاز الأعمال المطلوبة بهم 70% حتى الآن، وهم "أبوالريش قبلى، الإسماعيلية، كوم إمبو، قطيرة، الرغامة غرب، حجازة، العتمور مستجد، الكفور، عرب كيما، الشطب، الجعافرة، بلانة، قسطل، أبو سمبل، البصيلية بحرى، حاجر البصيلية، عمرو بن العاص، حاجر البلاليص، الشهامة، الشراونة قبلي، العوينية، النزل، المفالسة".

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه جارى العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية فى محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

كما أكد أن المشروع من أعظم المشروعات التى جرى إنجازها فى الإصلاح الاجتماعى، وتمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة للتأمين الصحى الشامل فى مصر انطلاقًا من محافظة بورسعيد فى شهر يوليو من العام الماضى، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع بباقى محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة تباعًا (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وكذلك التوسع فى تطبيق المشروع بباقى محافظات الجمهورية مستقبلًا، لتحقيق حلم المصريين فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز، والذى أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى الرئيس لثقته فى قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطنى وإصراره على تحقيق حلم المصريين.

ووجه أحمد السبكي، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لتنسيقه الجهود بين الوزارات المعنية لتذليل أى عقبات أمام نجاح المشروع، والشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على متابعتها الدقيقة والمستمرة وجهودها المبذولة والمتواصلة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى الشكر لرؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتضافر جهودهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجاح إدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".