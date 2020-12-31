فيديو.. وزير الأوقاف: حرية المعتقد كفلها الإسلام منذ بعثة الرسول للعالمين

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال ندوة نشرتها القناة الرسمية لوزارة الأوقاف "منبر التجديد"، اليوم الخميس، أن حرية المعتقد كفلها الإسلام منذ أن بعث الله رسوله الكريم برسالته للعالمين أجمعين، بل وطلب من المسلمين أن يحسنوا معاملة أصحاب الديانات الأخرى، وخصوصا أهل الكتاب طالما لم يعتدوا عليهم أو يخرجوهم من أوطانهم.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن المعتقد الإيمانى هو سنة كونية وسر بين العبد وربه، ولا يمكن لأى أصحاب ديانة كانت أن يحملوا الناس حملا على الإيمان بعقيدتهم، وكم حاولت كثير من الدول أن تضطهد أو تفنى أصحاب ديانة ما، أو قبيلة ما أو طائفة ما، وما جنت إلا الخراب والدمار، مضيفا: "اتركوا كل إنسان يعقد ما يشاء، ولنلتقى جميعا على أرضية إنسانية ووطنية مشتركة، وفهم صحيح للأديان، التى جاءت رحمة للإنسان".