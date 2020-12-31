إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن موافقة مجلس الجامعة على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بالجامعة من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.





وقال قنصوه، فى بيان له، اليوم الخميس، إن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية، لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، ووقوفهم فى وجه الخطر. وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا القرار يأتى تقديراً للتضحيات التى قدمها أبائهم فى القضاء على فيروس كورونا، ودورهم البطولى فى مواجهة هذا الوباء، مشيراً أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة الموجة الثانية للفيروس.

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