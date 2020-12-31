مجلس النواب يدين الهجوم على مطار عدن: عمل إجرامى خسيس

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية دعم ومواساة إلى سعيد سلطان سعيد البركانى رئيس مجلس النواب اليمنى، فى ضحايا الحادث الأليم الذى استهدف مطار عدن وراح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.





وقال عبد العال فى البرقية: "تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التى استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذى راح ضحيته العديد من المواطنين". وأكد الدكتور على عبدالعال، أن مجلس النواب المصرى يندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوى الذى يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام. وتابع رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعى الحميدة التى بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة وتواصل الرحم بين الأشقاء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة لن تفت فى عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمنى الشقيق التى طال أمدها. واختتم الدكتور على عبدالعال البرقية، قائلا: "خالص مواساتنا لكم فى ضحايا هذا الحادث الأليم"، داعيا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.

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