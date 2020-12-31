المرور يفتح طريق الفيوم بعد انقشاع الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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