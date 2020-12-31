قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ بقنا لإقامة منطقة تجارية لوجستية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 707 لسنة 2020 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة، مركز قنا بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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