قرار جمهورى بترقية اسم الشهيد ياسر عصر إلى درجة مساعد وزير الداخلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 709 لسنة 2020 بترقية اسم اللواء ياسر حسن عبد الحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابقاً)، استثنائيًا إلي رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 16-11-2020. كان اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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