محافظ المنيا يتابع تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى

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وقال محافظ المنيا إنه تم تركيب 736 وحدة إنارة ضمن خطة العام المالى الحالى بمدينة المنيا والقرى التابعة لها، مؤكدا استمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكل الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمنى المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع المحافظ أعمال توصيل أعمدة الإنارة للطريق المؤدى من مدينة المنيا الى الصحراوى الغربى، كما تابع أعمال تركيب 200 وحدة إنارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كل المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمدينة.
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