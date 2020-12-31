محافظ المنيا يتابع تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اعمال تركيب عدد من أعمدة الإنارة والبلدورات فى بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة المؤدية للطريق الصحراوى الغربى، وفقا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.





وقال محافظ المنيا إنه تم تركيب 736 وحدة إنارة ضمن خطة العام المالى الحالى بمدينة المنيا والقرى التابعة لها، مؤكدا استمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكل الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمنى المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال توصيل أعمدة الإنارة للطريق المؤدى من مدينة المنيا الى الصحراوى الغربى، كما تابع أعمال تركيب 200 وحدة إنارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كل المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمدينة.

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