محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بحديقة الطفل بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إذ هنأهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى كل الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

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