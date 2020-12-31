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صور.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ومحور شركات البترول

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مصطفى فراج 2020-12-31 10:52 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، والتى تشمل تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كل عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس المواطنين، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجى وبعض الشوارع المؤدية إليه.

واطمأن محافظ القليوبية على انتظام سير العمل، وتابع أعمال تركيب واجهات أسوار الكورنيش كما تابع نماذج المقاعد، لتعميمها بكورنيش النيل، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

جولة محافظ القليوبية


كما تابع الهجان تطوير شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، والتى تبدأ من نزله "أم بيومى" بطول 3 كم بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضارى.


كما تابع المحافظ أعمال نقل المرافق "صرف الصحى - مياه - الكهرباء - خطوط التليفون" إذ يتم عمل خطوط صرف جديده وايضا خطوط للمياه مع نقل مرافق الكهرباء وخطوط التليفونات إذ يتم الانتهاء من أعمال نقل المرافق خلال الأسبوع المقبل، مشددة على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى الموضوع لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد له.

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية


واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، إذ شهد القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبرى مسطرد، وتابع مع مهندسى الموقع مستجدات الأعمال، إذ تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس فى جميع القطاعات، وجار أعمال الرصف بالطريق الرئيسى بمسطرد والطرق البديلة بعزبة "أفندينا".

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية


وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها فى بعض الأماكن، مع عمل ساحات لانتظار السيارات، مشددا على مهندسى المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد لانتهاء من أعمال التطوير.

جولة محافظ القليوبية


ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينه بنها، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى بالمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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