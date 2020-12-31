صور.. وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد إلى ميناء الاسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل، وفقا لبيان صحفى، إلى أن العربات الـ 13 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ليصل إجمالى العربات التى وصلت حتى الآن إلى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

وأكد الوزير، أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش، وأن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وفى تحسن مستوى الخدمة والتى بدأ المواطن يشعر بها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.