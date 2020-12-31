جامعة مصر تحصل على تصنيف الخمس نجوم للتعليم الالكتروني من هيئة التقييم الدولية QS كأول جامعة في افريقيا

ضمن خطتها للتحول الى جامعة دولية والدخول الى التصنيف العالمي ، حصلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على اعتراف دولي جديد وهو تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمي ، من قبل هيئة التقييم الدولية QS كأول جامعه في افريقيا. وهو حصاد للمجهود المبذول برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة الذي يولى الابتكار والبحث العلمي في الجامعة اهتماماً خاصاً.

صرح الدكتور محمد العزازى رئس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه بتحقيق الجامعة هذا الانجاز العلمى تصبح هى الجامعة الأولى والوحيدة فى افريقيا التى تحصل على هذا التصنيف تحت اشراف خالد خلاف رئيس مجموعة IBDL للتعليم و الدكتور علاء جراد خبير تدويل الجامعات ورئيس فريق العمل لمشروعات التصنيف الدولي ، بما يترجم على ارض الواقع النقلة النوعية التى تشهدها الجامعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

وقال إن تصنيف التعلم الإلكتروني والرقمي يشتمل على سبعة محاور هي التفاعل بين الاساتذة والطلاب، والتفاعل بين الطلاب، والخدمات والتكنولوجيا المساندة، والتعهيد الالكتروني، والتطبيقات المستخدمة، الإلتزام بالتعليم الإلكتروني، والاستدامة الرقمية وبذلك تكون أول جامعة في افريقيا تحصل على هذا التصنيف. وسوف تستمر الجامعة في سعيها نحو التميز لتكون جامعة مدفوعة بالتعلم المؤسسي على كافة المستويات.

وأشار الدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى أن الجامعة استثمرت في بنيتها الرقمية خاصة مع أزمة كوفيد 19 مما كان له الأثر الايجابي في وصول الجامعة لهذه المرتبة الدولية حيث تمتلك العديد من القدرات التي تؤهلها للحصول على المراكز المتقدمة فى الكثير من الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى باعتبارها أول جامعة في افريقيا تحصل على هذا التصنيف المتميز وسوف تستمر الجامعة في سعيها نحو التميز لتكون جامعة مدفوعة بالتعلم المؤسسي على كافة المستويات.

وأوضحت الدكتورة رانيا الجوهري عميدة مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة أن الحصول على 5 نجوم في التصنيف الدولي للتعليم الالكتروني يضاف إلى عدد من الانجازات التي حصل عليها مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة من قبل ومن بينها، الفوز بالمركز الثانى فى مسابقة منصة «بنك الابتكار المصرى»، والتي تطلقها أكاديمية البحث العلمي وتشرف عليها وذلك بعد منافسة قوية بين عدد من الشركات العملاقة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وأشهر الجامعات، التى قدمت نماذج للفوز بالتحدى الذى طرح على منصة الابتكار بهدف إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشى جائحة فيروس كورونا، وخضعت جميع المشاريع لمعايير التقييم الفنى والاقتصادى والقابلية للتطبيق على أسس تنافسية.

وأوضح محمد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن إنشاء مركز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جاء في إطار السعى لتحقيق مستوى رفيع من الأداء من خلال المساهمة في تحول الجامعة إلى جامعة ذكية من الطراز الأول كما يعكس أيضاً الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية التى تستهدف فى المقام الأول ضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة وبذلك تتحقق رسالة الجامعة حيث أنه يتفق مع استراتيجيتها والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2018 - 2023 وذلك في إطار إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.