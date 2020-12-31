كيف يقضى البابا تواضروس ليلة رأس السنة .. تعرف على التفاصيل

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، ليلة رأس السنة الميلادية صلوات تسبحة كيهك من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبي.

تقام صلاة التسبحة بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوى بحضور عدد محدود من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وعقب صلاة التسبحة التى أطلق عليها في الكنيسة "7 و4" نظرا لأنه يتلى فيها 4 هوسات و7 ثيؤطوكيات للسيدة العذراء مريم، يقام القداس الإلهي مع صباح اليوم الجديد، وهو تقليد تتبعه الكنيسة في أول أيام السنة الميلادية لترفع الصلاة من أجل أن يكون عاما ممتلئ بالبركات .

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الليلة الماضية عن توقف عظته الأسبوعية خلال شهر يناير المقبل بسبب الأعياد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التى القاها بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحملت عظة قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوعية عنوان «لا تكن جاهلًا»، ضمن سلسلة من التأملات الروحية التى ألقاها خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية بجانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة، كما أعلنت الكنيسة تعليق الاحتفالات عيد الميلاد، واقتصار قداس رأس السنة الميلادية، وعيدي الميلاد والغطاس، على الآباء الكهنة فقط دون حضور شعبي للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.