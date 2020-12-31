التفاصيل الكاملة لاستدعاء مصر القائم بأعمال السفير الإثيوبي في القاهرة

استدعت مساء أمس الخميس وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال السفير الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

وكشفت تقارير صحفية، سر التصريحات، التي أغضبت مصر وقررت بسببها استدعاء القائم بأعمال إثيوبيا في القاهرة. وجاء سبب غضب مصر هي تلك التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، والتي تتضمن التعليق على أحكام قضائية.

وقالت التقارير الصحفية إن "المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية اتهم القاهرة بتصدير أزمة سد النهضة وتسويقها للتغطية على بعض الأزمات الداخلية".

وخلال استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبية، حذرت القاهرة أديس أبابا من التدخل في شؤونها الداخلية، وأكد من جانبه القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، تقدير بلاده لمصر، ووعد بأن تقدم بلاده إيضاحات للسلطات المصرية خلال أيام، بعد أن طالبت القاهرة أديس أبابا بتوضيح رسمي مكتوب حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية".

وأضافت التقارير "مصر حذرت الجانب الإثيوبي من خلط الأوراق حول ملف مفاوضات سد النهضة".

وكشف تقرير تلفزيوني جانبا من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، والتي قال فيها، إن "مصر حولت إثيوبيا لخطر قائم هروبا من المشاكل الداخلية، وهذه الأمور تهدف إلى هروب مصر من المشاكل الداخلية وتعليقها على شماعة سد النهضة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، قد عقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، وتطرق فيه إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وقال إن "هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة".

وتابع بقوله "هؤلاء ليسوا مهتمين بالإضرار بمصالح إثيوبيا فقط، بل بمصالح المنطقة عامة".