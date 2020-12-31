في تهنئته بالعام الجديد .. البابا تواضروس: عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الجديد 2021، وبقرب عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد - إن العالم يمر الآن بأزمة ولكن نثق أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، مؤكدا أن كل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت.

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البابا تواضروس يعلن توقف عظته في يناير بسبب الأعياد

وتابع قائلآ، نصلى من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة، مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة، وانه لابد ان نثق في وعد الله "أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله".

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن دور الإنسان هو أن يحب الله كثيرا وأن هذه المحبة تكون محبة مخلصة وعاملة بقوة في الإنسان، موضحا أن يد الله تعمل في كل يوم وتدبر كل شئ، وأن وعد الله أمين فهو الذى قال "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر".

واختتم البابا تواضروس كلمته قائلا، سنة جديدة ممتلئة من الفرح والخير والمحبة والسلامة يعطى الله فيها الصحة والحماية والعناية والسلامة ويبارك في كل عمل الإنسان يصنعه في كل شئ، متمنيا كل خير للجميع وكل عام والجميع بخير.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، ليلة رأس السنة الميلادية صلوات تسبحة كيهك من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبي.

تقام صلاة التسبحة بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوى بحضور عدد محدود من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن توقف عظته الاسبوعية خلال شهر يناير المقبل بسبب الأعياد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي ألقاها قبل قليل، دون حضور شعبي؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحملت عظة قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوعية عنوان «لا تكن جاهلًا»، ضمن سلسلة من التأملات الروحية التى ألقاها خلال الأسابيع الماضية.