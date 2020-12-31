نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص 97 ألف مواطن وتسجيل 754 ألف أخرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 97،916ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بداية من التخطيط الصحي للمنظومة المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة.

وتابعت: نسعى لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والإتصالات والإنتاج الحربي، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للعنصر البشري والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز الخبرات بمختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

واستكملت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: تعد التوعية أحد الركائز الهامة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل كما أننا نستهدف تفعيل سبل التواصل المجتمعي مع المواطنين، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن تحقيق رضاء المنتفع عن الخدمة.

وأضافت: يجري حاليًا تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير لـ 112 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 11 مستشفى مقرر إدراجهم للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك بتكلفة 12.3 مليار جنيه مصري، تشمل 9.2 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت، 2.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر.

وأشارت: إلى أنه منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي بلغ إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان 753،229 ألف مواطن حتى الآن، وفتح ما يقرب من 182ألف ملف عائلي، وذلك بما يعادل نسبة التسجيل 48،7% من إجمالي سكان المحافظة، مؤكدة أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة بالمنشآت الصحية سالفة الذكر وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل وفق أعلي معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية على أجندة عمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030في التنمية الشاملة المستدامة، ومشيرة إلى أن المشروع من أكبر المشروعات للإصلاح الصحي في مصر والذي يتم بتضافر جهود كافة الوزارات والهيئات المعنية بالنهوض للمنظومة الصحية في مصر، وموجهة الشكر أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروع وتحقيق حلم 100 مليون مصري في بناء منظومة صحية قوية تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

فيما كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن الموقف التنفيذي للمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان، والبالغ عددها 112 مركز ووحدة صحية، حيث أشار إلى أن نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري تطويرها بلغت 85%، فيما بلغت نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري إنشاؤها جديدًا بالمحافظة 60%.

وأوضح أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال الإنشاءات والتطويرات ب 29 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن المنظومة الجديدة بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة أسوان، وهم "السيل الجديد، منشية الخزان، خور عواضة الجديدة، كيما، المحمودية، جزيرة أسوان، الخزان غرب، الجزيرة، عزبة العرب، العدوة، البيارة، نجع ونس، المنصورية بحري، الدر وتنقالة، الكرامة، المالكي، توشكى غرب، الكلح غرب، الرقيقيين، الوقاداب، المريناب، السباعية، العوضلاب، البصيلية قبلي، الشرفا، الشيخ علي، العطواني، الدقاديق، المحاميد".

وأضاف أن إجمالي المراكز والوحدات الصحية الذين تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال المطلوبة بها 80% بلغت 17 مركز ووحدة صحية، وهم "الصداقة الجديدة، الشلال، العلاقي بمركز أسوان، هيسا، جزيرة سهيل، الكوبانية، منيحة، الخور قبلي، طب الحضري، القفطية، عنيبة، قورتة تالت، العلاقي بنصر النوبة، الطوناب، وادي عبادي".

وتابع: فيما يوجد 24 مركز ووحدة صحية تخطت نسبة تنفيذ وإنجاز الأعمال المطلوبة بهم 70% حتى الآن، وهم "أبوالريش قبلي، الإسماعيلية، كوم إمبو، قطيرة، الرغامة غرب، حجازة، العتمور مستجد، الكفور، عرب كيما، الشطب، الجعافرة، بلانة، قسطل، أبو سمبل، البصيلية بحري، حاجر البصيلية، عمرو بن العاص، حاجر البلاليص، الشهامة، الشراونة قبلي، العوينية، النزل، المفالسة".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما أكد أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر انطلاقًا من محافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع بباقي محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة تباعًا (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وكذلك التوسع في تطبيق المشروع بباقي محافظات الجمهورية مستقبلًا، لتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز، والذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى الرئيس لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين.

ووجه د. أحمد السبكي، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لتنسيقه الجهود بين كافة الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات أمام نجاح المشروع، والشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على متابعتها الدقيقة والمستمرة وجهودها المبذولة والمتواصلة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى الشكر لرؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتضافر جهودهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجاح إدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ( مستقبل صحة مصر ).