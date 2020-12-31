انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التريية والتعليم ينفي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في مصر عن حقيقة بعض المنشورات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل أو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لصفوف النقل وهذا لكل الطلاب في الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي بالنسبة لمن يرغب في هذا الأمر، وذلك في تصريحات إعلامية لإحدى المواقع الإلكترونية صباح اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإن كافة هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على كون البعض يطلق هذه الشائعات لأغراض شخصية، وأوضح الوزير بأن هذا القرار لم يصدر بعد ولا توجد أي نية لصدوره من قبل وزارة في الساعات المقبلة.

وأوضح “طارق شوقي” في تصريحاته إلى كون الوزارة قد قررت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لصفوف النقل بصورة ورقية داخل اللجان ولكنها سوف تتبع كل الإجراءات الوقائية من أجل حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على صحتهم وصحة المراقبين والمشرفين.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021

نشرت التصريحات الإعلامية للدكتور طارق شوقي خلال الساعات الماضية، والتي أكدت فيها الوزير بأن جدول امتحانات فصول النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سوف يكون على مستوى المدرسة فقط، وهذا في الوقت الذي سيكون فيه جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية.

وأكد الوزير على حرص الوزارة الكامل على سلامة الطلاب وعلى اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من أجل حمايتهم وهذا مع انتظام العملية الامتحانية من أجل تقييم الطلاب بصورة صحيحة وبدون أن يتعرض أي طالب للظلم.