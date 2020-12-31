مجلس النواب يندد باستهدف مطار عدن ويؤكد: أعمال غير مسئولة

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية دعم ومواساة الى سعيد سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمني في ضحايا الحادث الأليم الذي استهدف مطار عدن وراح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء .

ضحايا مطار عدن مع استهداف الحكومة الجديدة

جاء في نص البرقية : " تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين."

وأكد الدكتور على عبدالعال أن مجلس النواب المصري يندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوي الذي يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.

استهداف مطار عدن عمل إجرامي خسيس

وتابع رئيس مجلس النواب المصري: " أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة وتواصل الرحم بين الأشقاء."

وأضاف عبدالعال :"ان مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها."

حكومة اليمن الجديدة سترفع معاناة المواطن

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واختتم الدكتور علي عبدالعال البرقية قائلا :" خالص مواساتنا لكم في ضحايا هذا الحادث الأليم " ،داعيا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.