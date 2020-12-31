هنا| أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي | سعر جرام الذهب عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 31-12-2020 آخر يوم في السنة بمحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبى مقارنة بأسعار الذهب الأمس الأربعاء فلم تتغير كثيرًا بالزيادة أو النقصان، ولكن أهم ما يبحث عنه المواطنين سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر بيعًا في محلات الصاغة وتتشكل منه معظم المجوهرات المصرية، ويقبل على شرائه العديد بالإضافة إلى سعر الذهب عيار 18 بسبب لمسته الرقيقة على العديد من المصنوعات الذهبية، لذلك سعر الذهب اليوم أصبح من العادات اليومية التى يهتم بمعرفتها الكثيرون لاسيما السيدات والمهتمين بالشأن الاقتصاد، وبالتالى نوضح الفرق بين أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية وحساب أسعار الذهب بالمصنعية خلال التعاملا الصباحية للصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم دوت الخليج أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية داخل محلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 يتراوح من 941 إلى 943

أسعار الذهب عيار 22 تتراوح من 862 إلى 864

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 يتراوح من 823 إلى 825

أسعار الذهب عيار 18 تتراوح من 705 إلى 707

سعر الذهب عيار 14 تتراوح من 549 إلى 550

أسعار الذهب عيار 12 تتراوح من 470 إلى 471

سعر الاونصة تتراوح من 29,252 إلى 29,323

أسعار الجنيه الذهب تتراوح من 6,584 إلى 6,600

سعر كليو الذهب يتراوح 940,571 إلى 942,857

أسعار الذهب في الصاغة بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي في الصاغة بالمصنعية عن سعر الذهب لمختلف الأعيرة حيث أن المصنعية أو القيمة المضافة على الذهب يحددها الصائغ بنسبة فائدة مناسبة له تتراوح من 7 -10% من سعر جرام الذهب اليوم وتكون متباينة بين المحافظات والمناطق وتختلف من صائغ إلى آخر وتزيد أو تقل حسب أليات العرض والطلب في الصاغة، لذا لايمكن أن نقدرها برقم معينة فهي متغيرة طول الوقت طبقًا لـ أسعار الذهب اليوم ومقدرة الصائغ في المنطقة التى يكمن فيها محل المجوهرات.