استعداداً لمباراة الغد.. الأهلي يدخل معسكر مغلق

يدخل النادي الأهلي اليوم معسكر مغلق استعداداً لمباراته امام فريق وادي دجلة المقرر لها غداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.



ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري بعدما سبق وفاز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة في أول جولاته ليحصد المارد الأحمر 9 نفاط من 3 مباريات خاضها في الدوري حتى الأن ويبدأ بشكل جيد رحلة الفوز بالدرع للمرة الـ43 والسادسة على التوالي.

وأعلن المارد الأحمر شفاء لاعبو الفريق مجدي "افشة" ورامي ربيعة من فيروس كورونا المستجد بعد أن اجروا مسحة طبية وكشفت سلبية العينة. جدير بالذكر، يغيب عن المباراة لاعب الفريق طاهر محمد طاهر بعد تعرضة للإصابة اثناء مباراة الفريق امام الإتحاد السكندري حيث أثبتت الأشعة التي أجراها طاهر عدم وجود كسر في الضلوع وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط والتي انتهت بنتيجة 4/0.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقاط ويتصدر ترتيب الجدول فريق الجونة متفوق علي النادي الأهلي ويمتلك المارد الأحمر في رصيدة 42 بطولة دوري ممتاز في تاريخة ويعتبر الأكثر تتوجاً بالبطولات سوء محلياً او افريقياً حيث نال جائزة جلوب سوكر قبل أيام واتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب النادي الأكثر تتوجاً في الشرق الاوسط ونادي القرن الأفريقي وسيشارك المارد الأحمر في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخة والتي ستقام في قطر خلال فبراير المقبل للنسخة الثانية علي التوالي.