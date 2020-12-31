حصيلة 2020 لبرشلونة.. ما بين بداية مشرقة إلى 8 أزمات جعلت العام كارثي للبرسا

أحداث عصيبة شهدتها الساحرة المستديرة خلال 2020، فمن جائحة كورونا التي تفشت بشكل كبير إلى أزمات اقتصادية تسببت بها للأندية، ويأتي نادي برشلونة الأسباني من أكثر الأندية تضررآ في 2020 حيث يعد هذا العام كارثي بكل المقاييس بسبب الإخفاقات التي مر بها النادي رياضيآ واقتصاديآ، وفيما يلي يستعرض لكم "دوت الخليج" حصاد عام 2020 للبرسا..

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بداية مشرقة وتضارب في القرارات



بدأ برشلونة عام 2020 باحتلاله صدارة الدوري الإسباني ومع ذلك قررت إدارة البرسا إقالة المدرب إيرنستو فالفيردي من الجهاز الفني للفريق، وتم اختيار المدرب كيكي سيتين الذي يقتصر نجاحه على الفترة التي قضاها مدربا في دوري الدرجة الثالثة، لخلافة فالفيردي والذي يأتي كمفاجأة أثارت الجدل حول مصير الفريق من ناحية وحول طريقة إدارة الأمور في النادي الكتالوني من ناحية أخرى قبل نحو عام من الانتخابات المرتقبة على رئاسة النادي. بدأ برشلونة عام 2020 باحتلاله صدارة الدوري الإسباني ومع ذلك قررت إدارة البرسا إقالة المدرب إيرنستو فالفيردي من الجهاز الفني للفريق، وتم اختيار المدرب كيكي سيتين الذي يقتصر نجاحه على الفترة التي قضاها مدربا في دوري الدرجة الثالثة، لخلافة فالفيردي والذي يأتي كمفاجأة أثارت الجدل حول مصير الفريق من ناحية وحول طريقة إدارة الأمور في النادي الكتالوني من ناحية أخرى قبل نحو عام من الانتخابات المرتقبة على رئاسة النادي. حملة تشوية لرموز النادي



كشف تقرير إعلامي أن إدارة النادي الكتالوني تعاقدت مع شركة لإدارة حسابات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت لتحسين صورة مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو من ناحية، والإساءة لسمعة عدد من نجوم وأساطير النادي مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق وزميله المدافع الكبير جيرارد بيكيه والنجم السابق للفريق تشافي هيرنانديز والمدرب جوسيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة النادي، ولكن برشلونة أعلن في يوليو الماضي أن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه بحق رموز مهمة للنادي. كشف تقرير إعلامي أن إدارة النادي الكتالوني تعاقدت مع شركة لإدارة حسابات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت لتحسين صورة مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو من ناحية، والإساءة لسمعة عدد من نجوم وأساطير النادي مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق وزميله المدافع الكبير جيرارد بيكيه والنجم السابق للفريق تشافي هيرنانديز والمدرب جوسيب جوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة النادي، ولكن برشلونة أعلن في يوليو الماضي أن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه بحق رموز مهمة للنادي. كورونا وتراجع الفريق



تراجع الفريق بشده مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني بعد أسابيع عدة من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الثاني في ظل تراجع واضح في نتائج برشلونة تحت قيادة سيتين وخروج الفريق من الموسم المحلي صفر اليدين. تراجع الفريق بشده مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني بعد أسابيع عدة من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الثاني في ظل تراجع واضح في نتائج برشلونة تحت قيادة سيتين وخروج الفريق من الموسم المحلي صفر اليدين. أزمة مالية



عاش الفريق الكتالوني أزمة مالية مثل العديد من الأندية بسبب جائحة كورونا وإقامة المباريات بدون جماهير. عاش الفريق الكتالوني أزمة مالية مثل العديد من الأندية بسبب جائحة كورونا وإقامة المباريات بدون جماهير. فضيحة الثمانية



تلقى الفريق هزيمة تعد فضيحة في تاريخ النادي بنتيجة 2 / 8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي مع استئناف فعاليات المسابقة على طريقة دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة ليخرج برشلونة من جميع البطولات دون أي تتويج يذكر، ورحل بارتوميو من رئاسة النادي قبل أن يقيل المدرب سيتين ويتعاقد مع الهولندي رونالد كومان.

رحيل ميسي

طالب ميسي إدارة النادي بعدما فسخت تعاقدها مع سواريز صديقه المقرب بطريقه مهينه بالسماح له بالرحيل لناد آخر وعدم استكمال عقده مع الفريق معتمدا على بند في عقد يتيح له هذا دون سداد الشرط الجزائي، ولكن إدارة النادي أكدت أن موعد تفعيل هذا البند انتهى رغم تأخر نهاية الموسم بسبب أزمة كورونا. استقالة بارتوميو

نجى بارتوميو باستقالته من الطرد من رئاسة النادي من خلال التصويت الذي كان مقررا لسحب الثقة منه بعدما نجح معارضوه في جمع توقيعات أكثر من 20 ألف من أعضاء النادي للدفع في اتجاه إجراء هذا التصويت على سحب الثقة. لقرأ ايضا: نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي