وزير الإسكان يكشف موعد تسليم وحدات الحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الاسكان - ارشيفية
وزير الإسكان يكشف موعد تسليم وحدات الحي السكني بالمجاورتين (D1 و D8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها، مؤكدًا على أن يكن موعد التسليم يوم الأحد الموافق 3 من يناير وحتى يوم الاثنين 5-7-2021.
مواعيد تسليم وحدات كابيتال ريزيدانس
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومى الأحد 3/1/2021، والإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يومى الثلاثاء 5/1/2021، والأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يومى الأحد 10/1/2021، والإثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يومى الثلاثاء 12/1/2021، والأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يومى الخميس 14/1/2021، والأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 18/1/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 19/1/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يومى الخميس 21/1/2021، والأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الثلاثاء 26/1/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يومى الأربعاء 27/1/2021، والأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يومى الثلاثاء 2/2/2021، والأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يومى الخميس 4/2/2021، والأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يومى الإثنين 8/2/2021، والثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يومى الأربعاء 10/2/2021، والخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يومى الأحد 14/2/2021، والإثنين 15/2/2021.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورةD1 ، يومى الأربعاء 17/2/2021، والخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89 بالمجاورة D8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 22/2/2021، والثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 91 باالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 94 بالمجاورة D8، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D1، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D1، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90 بالمجاورة D8، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 88 بالمجاورة D8، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D1، يوم الأحد 21/3/2021.
وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 87 بالمجاورة D1، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 53 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 7/4/2021، والخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 54 بالمجاورة D1، يومي الأحد 11/4/2021، والإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 57 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدت العمارة رقم 87 بالمجاورة D8، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 58 بالمجاورة D1، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 59 بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 20/4/2020، والأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة 83 بالمجاورة D8، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 60 بالمجاورة D1، يومى الأحد 25/4/2021، والإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 61 بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 69 بالمجاورة D8، يومى الخميس 29/4/2021، والأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D8 ، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D8، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 10/5/2021، والثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65 بالمجاورة D1، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 25/5/2021، والأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D8، يومى الخميس 27/5/2021، والأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 31/5/2021، والثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 70 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 2/6/2021، والخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة رقم 68 بالمجاورة D1، يومى الأحد 6/6/2021، والإثنين 7/6/2021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 7/6/2021 : الإثنين 21/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من الثلاثاء 22/6/2021 : الإثنين 5/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.
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