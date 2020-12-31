الزمالك يجدد عقد لاعب الفريق لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد لاعب الفريق احمد فتوح لمدة 4 مواسم حيث تم اتفاقه مع إدارة النادى على كل تفاصيل بنود العقد الجديد و ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي الذي تم تعديله كونه يعد من القوائم الأساسية للفريق وخاصاً في المباريات الأخيرة التي شهدت مستوي متألق للاعب وساهم في فوز الفارس الأبيض في مباراتة الأخير امام فريق سموحة بهدف رائع .

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وكان نادي الزمالك انتهي من تجديد عقد لاعب الفريق محمود شيكابالا لمدة موسمين بعد تسليمة شيك بمستحقاتة المتأخرة، ويسعى الزمالك للحفاظ علي لاعبو الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود جنش وفرجاني ساسي وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك قد قررت تحديد الراحلين في موسم الانتقالات الشتوية عن الفريق الأول بكرة القدم ومن المقرر ان تشهد بين اللجنة الثلاثية والمدير الفني جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض. وكان نادي الزمالك انتهي من تجديد عقد لاعب الفريق محمود شيكابالا لمدة موسمين بعد تسليمة شيك بمستحقاتة المتأخرة، ويسعى الزمالك للحفاظ علي لاعبو الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود جنش وفرجاني ساسي وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك قد قررت تحديد الراحلين في موسم الانتقالات الشتوية عن الفريق الأول بكرة القدم ومن المقرر ان تشهد بين اللجنة الثلاثية والمدير الفني جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض. جدير بالذكر أنه يحق للقلعة البيضاء استبدال 4 لاعبين بخلاف الـ 5 لاعبين الذين تم اضافتهم للقائمة وفقا لتعليمات القيد الجديدة التى أقرها اتحاد الكرة مؤخرا. اقرأ ايضا: استعداداً لمباراة الغد.. الأهلي يدخل معسكر مغلق