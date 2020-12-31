الآن| أسعار مواد البناء اليوم الخميس 31-12-2020.. سعر الحديد والأسمنت

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 31-12-2020، يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أسعار الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من مواد البناء بشكل دائم، وخاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي طالت أسعار مواد البناء، لاسيما سعر طن حديد التسليح بمقدار 3000 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخام، لذا يحاول العديد من المواطنين البحث بشكل دائم عن قائمة الأسعار.

دوت الخليج يرصد أسعار مواد البناء والتغيرات التي طرأت على الأسواق في آخر يوم في عام 2020، والتوقعات التي تنتظر مواد البناء بمختلف أنواعها مع بداية العام الجديد، وذلك من خلال السطور القادمة.

متوسط أسعار مواد البناء اليوم

تراوح سعر طن الأسمنت بين 700 - 750 جنيهًا للطن الواحد.





سجلت أسعار الرمل ما بين 60 حتى 100 جنيهًا للمتر.





وصل أسعار الجبس إلى 550 - 560 للطن.





وتراوح سعر الطوب بين 750 - 950 جنيهًا للألف طوبة.





وبلغ أسعار حديد التسليح 13800 حتى 14000 جنيهًا.

وعلى مدار عام 2020 استمر سعر الحديد في الانخفاض، بينما قفز خلال ديسمبر الجاري بشكل مفاجىء، حيث بلغت 10400 في يناير، ومن ثم وصلت إلى 1000 جنيهًا في فبراير لتأخذ في الإنخفاض حتى شهر ديسمبر الذي بدأت خلاله أسعار الحديد تأخذ المنحنى التصادي لتصل إلى مستواها.

أسعار مواد البناء اليوم

بلغ سعر طن حديد عز 13 ألف و700 جنيه حقق سعر طن حديد بيانكو 13 ألف و300 جنيه سجل سعر أسمنت الشركة العربية النصر 760 جنيهًا. بلغ سعر طن أسمنت طرة وحلوان 790 جنيهًا. ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 795 جنيهًا. ارتفع سعر أسمنت السويدي المقاوم للملوحة ليصل إلى 820 جنيهًا للطن الواحد. حقق سعر طن أسمن الواحة الأبيض 2420 جنيهًا. وصل سعر جبس الدولية إلى 700 جنيهًا للطن الواحد. بلغ سعر جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن الواحد. سجل سعر جبس المعمار 690 جنيهًا للطن الواحد.

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الجدير بالذكر، أن أسعار مواد البناء اليوم والأسمنت استقرت خلال الفترة القليلة الماضية بعد ارتفاعها حوالي 20 جنيهًا في الطن الواحد، إلا أنها سرعان ما عادت إلى أسعارها وارتفعت مرة أخرى، حيث أن أسعار مواد البناء تختلف من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب مصاريف النقل وغيرها من التغيرات التي من شأنها إحداث تغير جذري في سعر مواد البناء.