حصيلة 2020 لصلاح.. 7 أرقام قياسية و14 إنجاز يحفرها "مو" من ذهب في تاريخه المضيء

يواصل الفرعون المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزى تحطيم الأرقام القياسية كل عام، حيث أكتسح صلاح مؤخرا استفتاء صحيفة "ديلي ميرور" ويتوج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير بعد حصوله على 85 ألف صوت، ليواصل كتابة التاريخ بين نجوم العالم، ويستعرض لكم "دوت الخليج" أنجازات صلاح في 2020 في التقرير التالي..
أرقامه القياسية في 2020- لعب 46 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات
- سجل 26 هدفًا مع ليفربول في جميع البطولات، وصنع 10 أهداف
- لعب صلاح 35 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، سجل 23 هدفًا وصنع 9 أهداف
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- لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة
- لعب مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي
- لعب مباراة بكأس الرابطة الإنجليزي
- لعب مباراة بكأس الدرع الخيرية
إنجازات الـ "مو" في 2020- ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1990.
- أصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة.
- أصبح ثاني لاعب عربي ينال لقب الدوري الإنجليزي بعد الجزائري رياض محرز، الذي توّج به مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، ومع مانشستر سيتي في موسم 2018-2019.
- توّج بلقب هدّاف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا، برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، أسطورة الريدز السابق.
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- أصبح صلاح أسرع لاعب عربي وأفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في ميتييلاند في الثانية 55 من زمن اللقاء بدوري أبطال أوروبا.
- تخطى صلاح إنجاز أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعدد الأهداف في البريميرليج (برصيد 88 هدفًا)، حيث سجل 82 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسى، في 135 مباراة فقط، بينما سجل رونالدو 84 هدفًا في 196 مباراة في البريميرليج مع مانشستر يونايتد.
- يحتل صلاح المركز الأربعين في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، متجاوزا البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 84 هدفا مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، الذي سجل 85 هدفا، والأسطورة الهولندي المعتزل دينيس بيركامب أيقونة أرسنال، صاحب الـ87 هدفا.
- أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 3 أهداف "هاتريك" في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.
- ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أهداف في أول 4 جولات بالمسابقة.
- يتصدر محمد صلاح قائمة هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا في الوقت الحالي، متفوقًا على الثلاثي دومينيك كالفيرت - لوين، نجم إيفرتون، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، أصحاب الوصافة برصيد 11 هدفًا.
- تواجد محمد صلاح في المركز السادس بقائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" لعام 2020، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد حصوله على 25 نقطة، وتوج بالجائزة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.
- صلاح هو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد ضمن القائمة التي رشحت للحصول على جائزة الأفضل في 2020، بجانب الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والهولندي فيرجيل فان دايك والإسباني سيرجيو راموس.
- كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2020، في الاستفتاء الجماهيري الذي أجرته صحيفة "ميرور" البريطانية.
- وعلى المستوى الدولي، لم يشارك صلاح في أي مباراة مع منتخب مصر هذا العام، إذ أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال تواجده بمعسكر منتخب الفراعنة، استعدادًا لمواجهة منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مطلع عام 2022.
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