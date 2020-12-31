حصيلة 2020 لصلاح.. 7 أرقام قياسية و14 إنجاز يحفرها "مو" من ذهب في تاريخه المضيء

يواصل الفرعون المصرى محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزى تحطيم الأرقام القياسية كل عام، حيث أكتسح صلاح مؤخرا استفتاء صحيفة "ديلي ميرور" ويتوج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير بعد حصوله على 85 ألف صوت، ليواصل كتابة التاريخ بين نجوم العالم، ويستعرض لكم "دوت الخليج" أنجازات صلاح في 2020 في التقرير التالي..

أرقامه القياسية في 2020

- لعب 46 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات

- سجل 26 هدفًا مع ليفربول في جميع البطولات، وصنع 10 أهداف

- لعب صلاح 35 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، سجل 23 هدفًا وصنع 9 أهداف

اقرأ ايضا: حصيلة 2020 لبرشلونة.. ما بين بداية مشرقة إلى 8 أزمات جعلت العام كارثي للبرسا



- لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة - لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة - لعب مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي - لعب مباراة بكأس الرابطة الإنجليزي - لعب مباراة بكأس الدرع الخيرية إنجازات الـ "مو" في 2020 - ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1990. - ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1990. - أصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة. - أصبح ثاني لاعب عربي ينال لقب الدوري الإنجليزي بعد الجزائري رياض محرز، الذي توّج به مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، ومع مانشستر سيتي في موسم 2018-2019. - توّج بلقب هدّاف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا، برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، أسطورة الريدز السابق. اقرأ ايضا: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة