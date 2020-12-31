نجم الأهلي ضمن قائمة "الفرانس فوتبول" لأفضل لاعبي المغرب العربي

أعلنت جريدة الفرانس فوتبول القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في المغرب العربي، وتزينت القائمة بوجود اللاعب التونسي علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب التونسي الذي وصفته الجريدة بأنه أفضل ممرر للكرة في إفريقيا، بجانب نجوم الدوريات الأوربيه لكنه اللاعب الوحيد المتواجد بالقائمة ويلعب داخل القاراة السوداء.

اقرأ ايضا: شوبير: "تعظيم سلام للزمالك"





وتعد دول المغرب العربي كلا من " تونس – المغرب – الجزائر – ليبيا –موريتانيا"

لاعبي الجزائر المرشحون لجائزة الفرانس فوتبول للمغرب العربي



وينافس على الجائزة بجانب علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب التونسي، رياض محرز لاعب مانشيستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر، وكذلك اسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي ومنتخب الجزائر، بالإضافة لوجود اللاعب سعيد بن رحمة لاعب ويست هام يونايتد الذي يلعب ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.



لاعبي المغرب المرشحون لجائزة الفرانس فوتبول للمغرب العربي



يتواجد من دولة المغرب وينافس علي معلول واسماعيل بن ناصر علي الجائزة، أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي،ومدافع المنتخب المغربي، هذا بالإضافة حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ومهاجم المنتخب المغربي، وكذلك ياسين بونو حارس إشبلية الإسباني وحارس عرين المنتخب المغربي، بجانب سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي ومتوسط ميدان المنتخب المغربي. يتواجد من دولة المغرب وينافس علي معلول واسماعيل بن ناصر علي الجائزة، أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي،ومدافع المنتخب المغربي، هذا بالإضافة حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ومهاجم المنتخب المغربي، وكذلك ياسين بونو حارس إشبلية الإسباني وحارس عرين المنتخب المغربي، بجانب سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي ومتوسط ميدان المنتخب المغربي. ومن المقرر فتح باب التصويت للجمهور اليوم علي موقع الفرانس فوتبول، من أجل الإختيار بين 10 نجوم، من دول المغرب وتونس والجزائر في غياب لدولتى ليبيا وموريتانيا.



وجاءت القائمة بالكامل علي رأسها علي معلول واسماعيل بن ناصر كالتالي :

علي معلول – تونس – الأهلي المصري

حكيم زياش – المغرب – تشيلسي

إسماعيل بن ناصر – الجزائر – ميلان

رياض محرز – الجزائر – مانشيستر سيتي

ياسين بونو - المغرب – إشبيلية

سعيد بن رحمه – الجزائر – ويست هام الانجليزي

سفيان أمرابط – المغرب – فيورنتينا الإيطالي

أشرف حكيمي – المغرب –إنتر ميلان

رأمي بن سبعيني – الجزائر- بورسيا مونشنجلادباح الألماني

إلياس الصخري – تونس – كولن



الجدير بالذكر أن رياض محرز لاعب مانشيستر سيتي الإنجليزي هو المتوج بتلك الجائزة العام الماضي 2019 بعد تصويت الجمهور له، حيث يحدد الجمهور الفائز بهذة الجائزة من خلال التصويت علي موقع الفرانس فوتبول والمقرر فتحه أمام الجمهور اليوم لإختيار أفضل لاعب في المغرب العرب