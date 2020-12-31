شوبير: "تعظيم سلام للزمالك"

عبر الإعلامى أحمد شوبير عن أعجابه بأداء اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك بعد نجاحها فى تسديد مستحقات التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق، وتمديد تعاقد شيكابالا كابتن الفريق الأبيض.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: تعظيم سلام للجنة الزمالك دفعوا فلوس فرجانى ساسى، ولعلمك سواء استمر فرجانى أو رحل كان هياخد فلوس مضاعفة بعدما يشتكى الزمالك زى حمدي النقاز واشيمبونج والزمالك فى عهد المجلس السابق خسر كل القضايا باستثناء كهربا وهى لسة شغالة ، والكورة دى فى ملعب فرجانى ساسى ونتمنى أن يستمر مع الابيض".

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وأكمل شوبير: "أفخروا ياجماعة بشيكابالا، وقع على بياض وقال للناس حطوا القيمة اللى أنتم عايزينها، ده شيكابالا اللى كان محروم 5 سنين أنه يلعب للزمالك، لكن سيظل منتمى ومحب للقلعة البيضاء وسيظل الزمالك طول عمره كبيراً".

وكان نادي الزمالك انتهي من تجديد عقد لاعب الفريق محمود شيكابالا لمدة موسمين بعد تسليمه شيك بمستحقاته المتأخرة، ويسعى الزمالك للحفاظ علي لاعبو الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود جنش وفرجاني ساسي وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك قد قررت تحديد الراحلين في موسم الانتقالات الشتوية عن الفريق الأول بكرة القدم ومن المقرر ان تشهد بين اللجنة الثلاثية والمدير الفني جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض.

جدير بالذكر أنه يحق للقلعة البيضاء استبدال 4 لاعبين بخلاف الـ 5 لاعبين الذين تم اضافتهم للقائمة وفقا لتعليمات القيد الجديدة التى أقرها اتحاد الكرة مؤخرا.

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