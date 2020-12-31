أعلى كوبري دوت الخليج | تفاصيل استعدادات احتفالات رأس السنة 2021 اليوم

كوبري دوت الخليج 2021 ، عروض مبهرة لاحتفالات منتظرة مساء اليوم الخميس أعلي كوبري تحيا مصر بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية 2021، حيث تبدأ العروض مع انطلاقة العام الجديد فى تمام الساعة الثانية عشرة، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة لتأمين مشاركة المواطنين الين سيخرجون للتعبير عن فرحتهم بالعام الجديد أعلي الكوبري.

كوبري دوت الخليج 2021

العروض المُبهرة لاحتفالات العام الجديد 2021 أعلي الكوبري من المنتظر أن يتم بثها علي الهواء مباشرة، حتي تكون متاحة لجموع الشعب المصري، لرؤيتها مثلمًا يحدث فى جميع دول العالم مع انطلاقة العام الجديد حيث يتم بث الاحتفالات من مختلف الأماكن المعروفة والمشهورة بها علي مستوي العالم مع تقديم عد تنازلي للعام الجديد وهو ما يحدث لأول مرة فى مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كوبري دوت الخليج بشبرا وجهود التنمية للرئيس السيسي

اختيار الكوبري بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة جاء بعد مراجعة مناطق الإنجازات التى تمت علي مدار الفترة الماضية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختيار أفضل الأماكن التى من شأنها إظهار صورة مصر الحديثة وما يتم فيها من جهود وإنجازات وخاصة علي مستوي البنية التحتية، حيث وقع الاختيار علي الكوبري المعلق والذي مثل إنجاز كبير للشعب المصري خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم إجراء الألعاب النارية عليه من شأنها أن يقدم صورة مختلفة وجذابة عبر شاشات وسائل الإعلام.

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بجانب اختيار الكوبري وقع الاختيار علي العديد من الأماكن الأخري لاستعراض الاحتفالات والعروض الفنية والألعاب النارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي من الإنجازات التى عملت عليها الدولة المصرية طوال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن تشهد تجمع للمواطنين وفق الإجراءات والتدابير الصحية للاحتفاء بالعام الجديد والتعبير عن فرحتهم بلك ويتم بثها هووئيًا عبر وسائل الإعلام المصرية.

احتفالات رأس السنة بكوبري دوت الخليج وصورة الدولة السياحية

الاحتفالات والعروض المبهرة فى رأس السنة الميلادية والمنتظر أن تتم علي أعلي الكوبري وأيضا العاصمة الإدارية، كانت دائما مسار مطالبات من المواطنين بأن تشهد مصر هذه الإحتفاءات مثلما يري جموع المواطنين عبر وسائل الإعلام العالمية فى هذا التوقيت من كل عام، ولكن الأمر تحقق بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تم تحقيق العديد من الإنجازات علي مستوي البنية التحتية من طرق وكباري وغيرها من الأماكن التى تتيح تحقيق هذه الصورة الإيجابية التى من شأنها أن يكون لها دور فعال فى الترويج السياحي وجذب السياح والاستثمار أيضا لرؤية مصر الجملية والحديثة.

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