محافظ الجيزة: رقابة صارمة لغلق دور المناسبات ومنع إقامة الأسواق العشوائية

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والتى أقرتها الدولة والتى تأتى على رأسها عدم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية، وغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنة، ومتابعة مواعيد غلق المحال العامة والتأكد من التزام المطاعم والمنشأت بـ 50% فقط من الطاقة الاستيعابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحد من التجمعات، مشيرا إلى أن الموجة الحالية من الفيروس تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الإصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجة الأولى فى حالة الذروة.

توجيهات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقدة مع رؤساء الأحياء والمراكز والتى وجه خلالها بسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة وإنهاء الإجراءات الخاصة بها فور استيفائها للشروط مع انتهاء الحصر الدورى للطلبات وتسجيلها إلكترونيا، لسهولة التعامل مع بيانات راغبى التصالح من المواطنين نظرا لارتفاع الطلبات التى تم استقبالها والتى بلغت 197 ألف طلب.

كما أكد راشد، أن المحافظة تكثف من استعداداتها لاستقبال الفرق الدولية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا على رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بملاعب التدريب وفنادق الإقامة للفرق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق.

أشار راشد، إلى أنه وفقا للقانون فسوف يتم تطبيق غرامة على الشركات المقصرة فى أعمال النظافة أو على إلقاء القمامة بغير الأماكن المخصصة لها من المواطنين، ودعا المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتفكير خارج الصندوق بالعام الجديد وبحث سبل تحسين الحالة المرورية بنطاق إداراتهم من خلال رصد المحاور المرورية التى بحاجة إلى تطوير لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير منظومة الطرق.

وأكد محافظ الجيزة، على التنسيق مع أجهزة المرافق والتسهيل عليهم فى أداء عملهم لتوفير المحطات اللازمة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعى بالقطاعات المستهدفة، مؤكداً على ضرورة تحفيز وتوعية قائدى المركبات بسرعة تحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعى لما لها من فوائد بيئية ومادية على الفرد والمجتمع، وذلك فى إطار خطة الدولة بالتوسع فى إحلال الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار لتشغيل المركبات.