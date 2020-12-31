محافظ القاهرة يتابع جودة الخدمات المقدمة بمساكن المحروسة

جدة - نرمين السيد - زار خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين بها.



جدة - نرمين السيد - زار خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين بها. كما زار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، عددا من الوحدات السكنية وهنأ قاطنيها بالعام الجديد، وقدم لهم بعض الهدايا العينية بهذه المناسبة.

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