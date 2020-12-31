حصاد 2020 .. الإحصاء تصدر النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى

جدة - نرمين السيد - وجاءت الأرقام وفق ما يلى:

ما قبل الابتدائى:

− 1.6 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من أجمالى المراحل التعليمية "منهم 1.5 مليون تلميذا بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، 110.5 الف تلميذا بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 62.7 ألف مدرس "منهم 58.9 ألف مدرس بنسبة 5.7% من إجمالى مراحل التعليم العام، 3.8 ألف مدرس بنسبة 2.3% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 12.4 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1.4 ألف معهد بالتعليم الأزهرى للعام الدراسى 2019/2020.

الابتدائى:

− 13.8 مليون تلميذ بنسبة 54.3% من إجمالى المراحل التعليمية عام 2019/2020، منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالى مراحل التعليم العام، 932.4 الف تلميذ بنسبة 52.4% من إجمالى مراحل التعليم.

الأزهري.

− 514.4 ألف مدرس "منهم 440.6 ألف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالى مراحل التعليم العام، 73.9 ألف مدرس بنسبة 45.3% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.6 الف معهدا بالتعليم الأزهرى عام 2019/2020.

− 0.3% نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0.4% عام 2018/2019.

− 99.8% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020.

التعليم المجتمعى:

− 133.7 الف تلميذ "الفصل الواحد" بنسبة 0.5% من إجمالى المراحل التعليمية عام 2019/2020.

− 8.2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.7% من إجمالى المراحـل التعليميـة عام 2019/2020.

− 5 ألف مدرسه "الفصل الواحد" بالتربية والتعليم عام 2019/2020 ولا يوجد تعليم مجتمعى بالأزهر.

الإعدادي:

− 5.6 مليون تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالى المراحل التعليمية "منهم 5.2 مليون تلميذا بنسبة 22.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، 388.1 الف تلميذ بنسبة 21.8% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 297.6 ألف مدرس "منهم 254.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.8% من إجمالى مراحل التعليم العام، 42.8 ألف مدرس بنسبة 26.3% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 12.6 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادى بالتربية والتعليم، 3.5 الف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2019/2020.

− 2.7% نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 3.1% عام 2018/2019.

− 39.2% معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام عام 2019/2020.

الثانوي:

− 2.2 مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالى المراحل التعليمية "منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7% بالتربية والتعليم، 336.7 الف تلميذ بنسبة 18.9% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري" عام 2019/2020.

− 148.2 ألف مدرس "منهم 106.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4% من إجمالى المراحل التعليمية، 41.5 ألف مدرس ازهرى بنسبة 25.4% من إجمالى المراحل التعليمية بالأزهر" عام 2019/2020.

− 3.9 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 الف معهدا بالتعليم الأزهرى عام 2019/2020.

التعليم الفنى:

− 2.1 مليون تلميذ بنسبة 8.1% من إجمالى المراحل التعليمية "منهم 943.0 الف تلميذ بنسبة 45.9% بالتعليم الصناعي، 869.8 الف تلميذ بنسبة 42.4% بالتعليم التجارى "عام فندقي"، 240.6 الف تلميذ بنسبة 11.7% بالتعليم الزراعي" من إجمالى التعليم الثانوى الفنى عام 2019/2020.

− 146.7 ألف مدرس "منهم 92.6 ألف مدرس بالتعليم الصناعى بنسبة 63.1%، 41.2 ألف مدرس بالتعليم التجارى "العام ـ الفندقي" بنسبة 28.1%، 12.9 ألف مدرس بالتعليم الزراعى بنسبة 8.8%" من إجمالى مدرسى التعليم الفنى 2019/2020.

− 2.5 ألف مدرسة "منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، 986 مدرسة بالتعليم التجارى "العام ـ الفندقي"، 251 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2019/2020.

− 799.5 الف تلميذ بالتعليم التجارى العام بنسبة 91.9%، 70.4 الف تلميذ بالتعليم الفندقى بنسبة 8.1% من إجمالى التعليم التجارى عام 2019/2020.

التربية الخاصة:

− 42.3 الف تلميذ بنسبة 0.2% من إجمالى المراحل التعليمية عام 2019/2020.

− 9.9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1.0% عام 2019/2020.

− 1.8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2019/2020.

القراءات:

− 10 الف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04% من إجمالى المراحل التعليمية عام 2019/2020.

− 1.1 ألف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1% عام 2019/2020.

− 119 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2019/2020.

الإجمالى العام:

− 25.3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى عام 2019/2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من أجمالى التلاميذ.

− 1.18 مليون مـدرس عام 2019/2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018/2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من إجمالى المدرسين.

− 67.5 ألف مدرسة ومعهد أزهرى عام 2019/2020 مقابل 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهرى عام

2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.5%