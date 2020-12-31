أبرزهم يحيى الفخرانى.. جامعة القاهرة تعلن ترشيحات جوائز الدولة لعام 2020

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة فى اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التى تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، إذ يخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمى وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأضاف أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحى كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة فى ضوء المعايير التى أقرها مجلس الجوائز، وضوابط وشروط الترشيح التى أقرتها أكاديمية البحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما، وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز بالتصويت

وفى جوائز المجلس الأعلى للثقافة، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الفنان الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون، والدكتور محمد حمدى إبراهيم بكلية الآداب فى مجال الآداب، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب بكلية الآداب فى مجال العلوم الاجتماعية.

وفى جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الدكتور رضوان السيد من جامعة لبنان فى مجال الآداب.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، أقر مجلس الجامعة ترشيح الدكتور محمد مدحت حسن درة بكلية الآثار للجائزة فى مجال الفنون، والدكتور محمد فتوح أحمد على بكلية دار العلوم فى مجال الآداب، والدكتور معتز سيد عبد الله بكلية الآداب فى مجال العلوم الاجتماعية، وبالنسبة لجائزة التفوق العلمى، أقر مجلس الجامعة تزكية الكاتب وائل لطفى للجائزة.

وفى جوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الدكتور حسين خالد بالمعهد القومى للأورام لجائزة النيل فى مجال العلوم، والدكتور حسام كامل بالمعهد القومى للأورام فى مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وفى جائزة الدولة التقديرية فى العلوم، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور عبد الظاهر محمد على أبو زيد بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتورة حنان صلاح الدين الأبحر بكلية الصيدلة فى مجال العلوم الطبية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية.

وفى جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة من الدكتور محمد عبد السلام عبد الجواد بكلية العلوم للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور محيى سعد عبد الحميد منصور بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور مصيلحى رجب مصيلحى بكلية الصيدلة فى مجال العلوم الطبية.

وفى جائزة الرواد، أقر مجلس الجامعة ترشيح الدكتور رفعت حسن هلال بكلية العلوم للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسن فهمى إمام بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، والدكتور محمد لطفى محمد إبراهيم بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية، والدكتور محمد محمد هاشم بكلية الطب البيطرى فى مجال العلوم الزراعية.

وفى جائزة المرأة التقديرية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب بكلية العلوم فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة هبة أحمد عبد السلام نصار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى مجال العلوم الاجتماعية.