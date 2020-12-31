نائب بالشيوخ : حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لتستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بـ 1.500 قرية، مضيفا أن الرئيس حريص على تطبيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة وتحسين مستواهم المعيشى بحياة أفضل بتلك المناطق.





وأكد عبدالماجد، فى بيان اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى للأسرة الفقيرة والمهمشة، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية بدخول الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتحسين شبكة مياه الشرب، وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس وعمل بعض المشروعات الخدمية التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص العمل بتلك القرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن الرئيس حريص منذ توليه الحكم على إعادة بناء الإنسان واستعادة كل حقوقه المشروعة لتوفير حياة كريمة وآمنة له بعد سنوات طويلة من تهميشه وضياع حقوقه.

وأوضح أن هناك مبادرات أخرى أطلقها الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية من أجل توفير حياة أفضل متمثلة فى القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سى، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وشهادات أمان المصريين، فضلا عن جهود الدولة فى معالجة المصريين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر النائب، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 400 قرية تم تطويرها خلال العام الماضى فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، وأن المرحلة الثانية ستشمل 1.500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، من بينهم 5 مراكز بجميع قراهم فى محافظة قنا التى يمثلها.