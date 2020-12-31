الزراعة: حصول معمل تحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للايزو

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الايزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، ان ذلك يعد الاعتماد الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، لافتة الى ان ذلك يؤكد جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل، في اطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة، وقام خبراء المجلس الوطني للاعتماد بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الاعتماد بكفاءة.

واشارت الى أن هذا الإعتماد يأتي بعد اجتياز المعمل للإعتماد الدولي للأيزو (17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS للعام الخامس والعشرون على التوالي في أكتوبر الماضي من فنلندا والتي تخطاها بكفاءة، موضحة أن هذه الاعتمادات تأتي تزامنًا مع احتفال المعمل باليوبيل الفضي لإنشائه.