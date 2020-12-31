شبورة وضباب.. تفاصيل طقس الخميس في مصر وتحذيرات من ساعات الليل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، مائل للدفء خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وفي ساعات الليل، تكون حالة الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، يصاحبه شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الى حد الضباب احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وحول بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس على محافظات ومدن مصر، كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 21 14

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 17 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة24 18