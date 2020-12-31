جدة - نرمين السيد - ويتحدث كرم النجار مع أيمن عدلى، عن مسيرته مع الكتابة والتأليف، وقال إنه دخل كلية الحقوق لكى يصبح مؤلفا دراميا.
وأشار النجار إلى أن مصر لها منطقها فى تشكيل وجدان أبنائها مسلمين ومسيحيين، ليخرج فى النهاية مواطن مصرى يعشق بلاده، وذكر كثير من الفنانين والكتاب الذين وقفوا بجواره فى بداية مشواره وأبرزهم عبد الله غيث ونجيب سرور وجلال الشرقاوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الكاتب كرم النجار فى ضيافة أيمن عدلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.