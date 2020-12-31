فيديو.. الكاتب كرم النجار فى ضيافة أيمن عدلى

جدة - نرمين السيد - ويتحدث كرم النجار مع أيمن عدلى، عن مسيرته مع الكتابة والتأليف، وقال إنه دخل كلية الحقوق لكى يصبح مؤلفا دراميا.

وأشار النجار إلى أن مصر لها منطقها فى تشكيل وجدان أبنائها مسلمين ومسيحيين، ليخرج فى النهاية مواطن مصرى يعشق بلاده، وذكر كثير من الفنانين والكتاب الذين وقفوا بجواره فى بداية مشواره وأبرزهم عبد الله غيث ونجيب سرور وجلال الشرقاوى.