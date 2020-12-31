مختار جمعة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكلف عددًا كبيرًا من قيادات الوزارة بتقديم التهنئة لجميع الكنائس المصرية، كل ومحيطه الإقليمى بأعياد الميلاد المجيدة.





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