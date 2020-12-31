3 قرارات عاجلة لـ تعليم الإسكندرية فى واقعة الطالب المصاب بـ كورونا

وشملت القرارات ما يلى:
- إبعاد مديرة المدرسة – محل الواقعة - مؤقتا إلى إدارة مرحلة المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.
- إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، لإجراء التحقيقات اللازمة على وجه السرعة، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات على وكيل الوزارة بشكل عاجل.
- تكليف وكيل القسم الإعدادى بإدارة المدرسة، تحت إشراف يومى من المرحلة والمتابعة بالإدارة التعليمية.
تأتى تلك القرارات عقب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة، وبعضوية مديرى إدارات المتابعة والأمن ومرحلة المدارس الرسمية لغات والاتصال السياسى وإدارة المتابعة بالمديرية.
وتنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة، أجرت اللجنة المشار إليها تحقيقا عاجلا فى الواقعة، وإعداد تقرير رسمى، لاتخاذ اللازم حيال الأطراف المعنية والمتورطين فى الواقعة.
كان ولى أمر، اتهم إدارة المدرسة المشار إليها بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوى على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، وذلك رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وقال الأب فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره للامتحان حتى لو كان مصابا بكورونا وإلا سيعتبر راسبا- بحسب قوله.
وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بقيامهم بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة فى الفناء بجوار دورات المياه"، قائلا: "جميع المعلمين فى المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابنى خوفا على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه فى الفناء ونشروا صوره على الفيسبوك".
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