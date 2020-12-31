إنفوجراف.. صوامع الصالحية حلم أصبح حقيقة

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الشرقية تحقيق حلم كبير كانت تنتظره منذ سنوات، وهو مشروع صوامع الصالحية، والذى يعيد مصر إلى عرش القمح مرة أخرى، إذ يعمل المشروع على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول بدلا من هدره بسبب الطرق البدائية التى كانت تتبع فى الماضى.





والإنفوجراف التالى يوضح أهم المعلومات المتعلقة بمشروع صوامع الصالحية "الحلم الذى أصبح حقيقة".

وتأتى صوامع الصالحية ضمن المشروع القومى لإنشاء الصوامع والغلال، ونفذتها شركة المقاولون العرب فى حوالى عام.

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