إنفوجراف.. الملصق الإلكترونى بداية القضاء على مشكلات المرور

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق، حيث يساعد رجال المرور على حل مشكلات المرور الناتجة عن الزحام والاختناقات المرورية.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز مميزات الملصق الإلكترونى. وتواصل الداخلية، تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بجميع أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها "ذات ملصق إلكترونى" وكذا استلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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